 سبب غريب يمنع محجّبة من اللحاق بطائرتها في مطار روما

المصدر: عمرو الزناتي - إرم نيوز

منعت سلطات الأمن بمطار Ciampino بالعاصمة الإيطالية روما، سيدة مسلمة من اللحاق بطائرتها المتجهة إلى لندن بحجة أنها غير آمنة على الموظفين والركاب.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية فيديو تظهر فيه إحدى موظفات الأمن بالمطار، وهي تنهر سيدًة إندونيسيًة، تدعى Aghnia Adzkia، وتعنفها بسبب حجابها.

وقالت الموظفة للمحجبة “أنت تمثلين خطرًا علينا، إذا لم تخلعي الحجاب فلن نتمكن من السماح لك بالمرور، لأنك تعتبرين مصدر خطر”.

وشددت الموظفة على ضرورة خلع السيدة حجابها، لأنها تخشى من إخفاء أي شيء محظور تحته أو بين خصلات شعرها، على حد زعمها.

وادعت السيدة المحجبة أنها تعرضت للتمييز، خاصًة وأنها رأت عددًا من الراهبات المسيحيات يعبرن من خلال حواجز الأمن دون أن يطلب منهن إزالة ما يرتدينه على رؤوسهن.

وتظهر السيدة المسلمة في المقطع وهي تجادل ضابطة الأمن في المطار وتطلب منها أن تريها القانون أو القرار الذي يجبرها على خلع حجابها وهو ما تجاهلته الضابطة.

وكتبت عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن موظفًة أمنيًة أخرى طلبت منها أن تتبعها إلى غرفة خاصة، حتى تتمكن من التحقق من الحجاب وعدم إخفاء أي شيء تحته، لكنها رفضت ذلك لإحساسها بالتمييز.

وأكدت أنها حجزت تذكرًة أخرى للسفر إلى لندن في نفس الليلة وتمكنت من مغادرة إيطاليا عبر مطار Leonardo da Vinci–Fiumicino الموجود في العاصمة روما أيضًا، ولكنها امتثلت هذه المرة لطلب رجال الأمن.

وعلق مسؤول بالسفارة الإندونيسية في روما، يدعى ايسيا ألاماندا قائلاً: إنه كان من الواجب على السيدة اتباع التعليمات التي يطالب بها رجال الأمن في المطارات، مؤكدًا أنه يراعي ردود أفعال ضباط الأمن في حال واجهوا اعتراضًا على تعليماتهم.