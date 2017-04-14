بالصور والفيديو.. طفلة تنجو بأعجوبة من رصاصات قاتلة

المصدر: أحمد نصار - إرم نيوز

نجت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات من الموت بإعجوبة، بعد أن أطلق رجل مسلح النار عن طريق الخطأ على صالون حلاقة كانت تلعب داخله.

وأظهرت لقطات مصورة التقطتها كاميرات المراقبة الطفلة وهي تتفادى إطلاق النار عبر الركض والاحتماء ببعض الأغراض.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، تعتقد الشرطة أن رجلاً مسلحاً يدعى “مايكل ديفيد هارت” (23 عاماً)، هو من أطلق النار مستهدفا صالونا للوشم على مقربة من المكان بعد مشادة مع مالكه.

لكن رصاصاته انحرفت عن مسارها بالخطأ وأصابت محل حلاقة “بايسانوس” في مدينة تشاندلر بولاية أريزونا، والذي كانت الفتاة الصغيرة تلعب داخله وتشاهد التلفاز.

وقد أصيبت الفتاة المرعوبة أثناء الركض بكدمات وجروح جراء الزجاج المكسور، فيما اعتقلت الشرطة الجاني برفقة صديق آخر له.

وقال المحقق “سيث تايلر”: “احتدمت مشادة كلامية بين شبان وصاحب صالون للوشم، وبعد لحظات أطلق أحد الشباب 3 رصاصات على الأقل من سلاح ناري، في اتجاه صالون الوشم، لكن بدلاً من إصابة صالون الوشم، أصابت الرصاصات صالون الحلاق المجاور.