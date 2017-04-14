العثور على مُصحفين في “حمّام” جامعة أمريكية‎

المصدر: وكالات- إرم نيوز

عثرت قوات الأمن في جامعة تكساس بمدينة دالاس الأمريكية، على نسختين من القرآن الكريم في حمّام “مرحاض” مخصص للذكور بمبنى اتحاد الطلاب بالجامعة.

وبحسب لاري زاكرياس، مدير قوات الأمن المسؤولة عن تأمين الجامعة، فإنه تم فتح تحقيق عاجل حول الواقعة، ويُجرى حاليا فحص سجلات كاميرات المراقبة الموجودة في المبنى، لتحديد الفاعل والقبض عليه.

وأوضح زاكرياس أن جامعة تكساس عُرفت على مدار السنين بانفتاحها على التعددية الدينية والعرقية، وأنهم صُدموا من ذلك.

ولفت إلى أنهم يعتقدون أن مرتكبي الواقعة أخذوا المُصحفين من غرفة العبادة بالجامعة، حيث تحتوي على كافة الكتب المقدسة.

من جانبه، وصف محمد سيد رئيس اتحاد الطلاب المسلمين في الجامعة، الواقعة بالحدث المُخزي والمزعج للغاية.

وقال في تصريحات صحفية: “نحن اخترنا هذه الجامعة لما تتمتع به من أجواء حميمية، وتميزها بالانفتاح أمام كافة الطلاب المنتسبين إلى مختلف الأعراق والأديان، لكن ما حدث أصابنا بدهشة كبيرة”.