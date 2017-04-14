54 طالبة مغربية يدخلن بحالة إغماء جماعي لسبب غريب

المصدر: عبداللطيف الصلحي – إرم نيوز

شهدت إحدى المدارس الثانوية في مدينة “الفقيه بن صالح” وسط المغرب، أمس الخميس، واقعة غريبة، حيث أغمي على 54 تلميذة في رمشة عين داخل فصل الدراسة لأسباب مجهولة.

وقالت مصادر من المدرسة إن “التلميذات بدأن في الصراخ، والحديث مع بعضهن البعض بأصوات غريبة، فيما راج حديث عن تعرضهن للمس”.

لكن المديرية الإقليمية في مدينة “الفقيه بن صالح”، التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة “بني ملال خنيفرة”، كشفت حقيقة الحادث في بيان رسمي، قال إن “عددًا من التلميذات تعرضن لنوبات هستيرية وبشكل متقطع وتصاعدي الواحدة تلو الأخرى”.

وأضاف البيان، أن “لجنة رفيعة المستوى قدمت إلى المكان لفهم هذه الواقعة الغريبة، كما حضر ممثلو السلطات المحلية والأمنية، وطبيب المنطقة الصحية، حيث تم نقل 54 تلميذة تتراوح أعمارهن ما بين 13 و16 سنة إلى المستشفى، وخضعن للفحص والكشف من طرف فريق طبي متكامل، والذي أكد أن الأمر لا يتعلق بتاتا بأي حالة تسمم غذائي أو دوائي، بل هو مجرد نوبات هستيرية جماعية عرضية تم التعامل معها وعلاجها بحقن مهدئة وهواء الأكسجين”.

وأكد المصدر أن “جميع التلميذات غادرن المستشفى في حالة صحية عادية، بعد ساعة وربع من الفحص والمراقبة والعلاج”.