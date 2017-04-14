لهذا السبب قيد مصري شقيقه بسلاسل حديدية لـ3 أشهر

المصدر: أحمد عثمان - إرم نيوز

شهدت محافظة أسيوط في صعيد مصر، واقعة غريبة تتمثل بإقدام تاجر عقارات على حبس شقيقه الأصغر وابن شقيقه في غرفة تحت منزله، بعد أن قيدهما بسلاسل حديدية لمدة 3 أشهر ثم أبلغ الشرطة عن اختفائهما.

وقال مصدر أمني إن الواقعة بدأت بقيام شقيق التاجر بجمع مبالغ مالية من أشخاص مقابل حصولهم على الأراضي إلا أنه لم يسلمهم شيئًا فتراكمت المطالبات المالية عليه ووصلت لأكثر من 8 ملايين جنيه حتى عجز عن السداد.

وأضاف المصدر أن “الدائنين بدأوا في مطالبة التاجر بدفع المبالغ المالية التي أخذها منهم شقيقه وذلك باعتباره الأخ الأكبر له كما هو معتاد في صعيد مصر إلا أن التاجر قرر إخفاء شقيقه للهروب من الديون حيث قام بحبسه هو ونجله وربطهما بسلاسل حديدية طوال هذه المدة”.

وتابع “عندما أوشك ابن شقيقه على الموت فك التاجر وثاقه لكنه تركه محبوسًا في الغرفة إلا أن الصبي تمكن من الهرب بعد أن حفر نفقًا صغيرًا تحت سور المنزل حتى وصل للشرطة وأنقذ أبيه”.

وعلى الفور ألقى رجال المباحث القبض على المتهم والغريب في الأمر أن المجني عليه رفض اتهام شقيقه بخطفه وتقييده وتنازل عن المحضر حرصًا على سمعته بين أهل القرية.