مقتل 4 أشخاص في حريقين بطهران والأحواز (صور)

المصدر: طهران - إرم نيوز

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، أمس الخميس، في حريقين لم تعرف أسبابهما بعد في مدينة “كرج” جنوب طهران، وفندق كبير بمدينة الأحواز جنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ في طهران مجتبى خالدي، إن “حريقاً هائلاً لمستودعات قطع الغيار اندلع في مخزن تبلغ مساحته 5 آلاف متر في المنطقة الصناعية بمدينة كرج جنوب غرب العاصمة طهران”.

وأوضح خالدي أن الحريق أسفر عن مقل اثنين من العاملين في المخزن”، مشيراً إلى إنقاذ ثلاثة من حراس المخزن ونقل امرأتين أصيبتا بحروق إلى المستشفى”، منوهاً إلى أن “المخزن يقع بالقرب من منطقة سكنية مزدحمة.

ودعا المسؤول الإيراني المواطنين لعدم التوجه إلى مدينة كرج بسبب شدة الازدحام.

وفي مدينة الأحواز جنوب إيران، نشب حريق كبير في فندق “بارس” الذي يعد من أكبر وأهم الفنادق في جنوب البلاد، بحسب وكالة أنباء “مهر”، التي أشارت إلى أن “الحريق نشب في الساعة العاشرة والربع بتوقيت طهران”.

ونفى مدير منظمة الطوارئ في الأحواز أمير نجفي وجود ضحايا جراء الحريق، مشيرًا إلى أن “الحريق اندلع في الطابق الثالث وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراج جميع المتواجدين في الفندق بشكل سريع”.

وشهدت إيران أكبر حريق في 19 من يناير/ كانون الثاني الماضي، بعدما انهار مجمع “بلاسكو” التجاري المكون من 17 طابقاً وسط طهران وخلف نحو 50 قتيلاً من فرق الإطفاء فيما أصيب 130 بجروح.