بالفيديو.. رصاصة طائشة تتسبب بمأساة في مدينة الطب العراقية

المصدر: بغداد – إرم نيوز

استقرت رصاصة عشوائية وبطريقة مفاجئة برأس طبيب شاب، لم تمض سوى أيام قليلة على تخرجه وبدء مزاولته عمله في مجمع مدينة الطب بالعاصمة العراقية، بغداد.

ونشرت “السومرية نيوز” تقريرا مصورا، كشف تفاصيل الحادثة المأساوية، مبينة أن الوضع الصحي للطبيب الشاب غير مستقر، فيما أوضح إخصائيون أنه دخل في غيبوبة، كما رفض ذووه الإدلاء بأي تصريحات نظرا للظرف الذي يمرون فيه.

وانتقد التقرير استمرار إطلاق العيارات النارية بطريقة عشوائية وغير قانونية، تعبيرا عن الفرح والحزن، والذي أدى إلى مآس لعشرات العائلات، رغم فتاوى دينية وتشريعات قانونية تجرمه.