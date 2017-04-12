بالفيديو.. ألقى سيجارته في حفرة صرف صحي فماذا حدث؟

المصدر: عمرو الزناتي- إرم نيوز

نجا رجل يعتقد أنه إيراني الجنسية من الموت بأعجوبة، بعدما ألقى عقب سيجارة كان يدخنها داخل حفرة في أحد الشوارع، ما أحدث انفجارًا هائلًا قذف به للخلف وأصابه بجروح.

ورصدت إحدى كاميرات الدوائر التلفزيونية المعلقة في المنطقة، الرجل وهو يلقي عقب السيجارة بعد الانتهاء منها، قبل أن يتوقف ثانية واحدة فوق الحفرة ليرى طريق سيجارته للأسفل ثم حدث الانفجار المروع الذي جعله محاطًا بالدخان والغبار.

وظهر الرجل صاحب السيجارة بعد انقشاع غبار الانفجار، محاولاً الزحف بعيدًا على يديه وركبتيه وسط أنقاض الشارع المدمر، ليتمكن من سحب نفسه على قدميه قبل الخروج من حيز الكاميرا التي وثقت الحادثة.

وقبل الانفجار بلحظات شوهد أحد الأشخاص يقوم بتفريغ محتويات كيس كان بحوزته داخل الحفرة، والتي بدا أنها قطع مختلفة الأحجام باللون الأسود تشبه الفحم، حرص على إخفاء آثارها من محيط الفتحة، وهي التي على ما يبدو تسببت في الانفجار بعد تفاعلها مع بقايا السيجارة المشتعلة.