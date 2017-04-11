بالفيديو.. فرنسية تنجو بأعجوبة من الموت في مدينة ملاهي

المصدر: وداد الرنامي- إرم نيوز

كادت شابة فرنسية أن تفارق الحياة بسبب الحادث الذي تعرضت له بمدينة الملاهي “ترون” في باريس،عندما انفصل السياج الذي تجلس عليه عن سكة اللعبة ، وعلقها في الهواء من قدميها.

وصور أحد زوار مدينة الملاهي اللحظة المرعبة، عندما كانت الفتاة تستمتع بوقت مخيف في لعبة تسمى “ادرينالين”، مرتفعة عن الأرض بـ 50 مترا ، وفجأة انفصل السياج وبدأت تتأرجح في الهواء، ولحسن الحظ أنها لم تقع.

وجاء في تصريح إدارة الملاهي لصحيفة “فرانس بلو”:” كان من الممكن أن يكون الحادث أكثر خطورة ،إن عدم إصابة الفتاة بأية جروح يعتبر معجزة”.

وقامت السلطات على الفور باغلاق مدينة الملاهي ،وتم فتح تحقيق في الموضوع لتحديد أسباب الحادث ، وقد اصدرت بلدية باريس بلاغا جاء فيه :”توصلت بلدية باريس بعد الملاحظات الأولية التي قامت بها إلى أن اللعبة تحترم كل معايير السلامة ،وأنها خضعت بانتظام للمراقبة التقنية ،وتبقى فرضية الخطأ الإنساني واردة ، لكنه أمر يجب تأكيده بعد تحريات الشرطة “.