بالفيديو.. وفاة سائح بعد “قبلة” من أفعى غاضبة

المصدر: توفيق إبراهيم- إرم نيوز

تعرض سائح في الهند للدغة أفعى كانت ضمن برنامجه السياحي ما تسبب بموته.

ويُظهر مقطع فيديو مروع نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، مدرب أفاعٍ وهو يحاول وضع الأفعى حول عنق السائح حتى يلتقط صورة لا تنسى، إلا أن الثعبان الغاضب لدغه على وجنته بأنيابه السامة.

وعلى الرغم من أن الرجل لم يشعر بأي ألم يُذكر جراء اللدغة، إلا أنه توفي في غضون ساعة.

وعندما سأل أحد الأشخاص مدرب الأفاعي ما إذا كانت قد لدغته الأفعى، تجاهله وواصل العرض.

وفي غضون دقائق بدأ الرجل في فقدان الوعي، لكن بدلًا من نقله إلى المستشفى نقله المتفرجون إلى طبيب محلي.

وورد أن الحادث المروع وقع في “جودبور” بمقاطعة “راجستان” الشمالية الغربية بالهند، حيث تعيش خمسة أنواع مختلفة من الكوبرا في البلاد، وجميعها سامة وقادرة على قتل الإنسان، رغم عدم ظهور أي منها على قائمة العشرة الأوائل الأكثر فتكًا في العالم.

ووفقًا للتقديرات يحدث ما لا يقل عن 81 ألف هجوم من الثعابين و11 ألف حالة وفاة في الهند كل عام، ما يجعلها أكثر الدول تضررًا في العالم.

يذكر أن معظم الهجمات تقوم بها أفعى “مالايان” و”البانديد كريت”.