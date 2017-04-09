بالفيديو.. غرق مغربي بعد سقوط سيارته من باخرة في ميناء سبتة

المصدر: وداد الرنامي- إرم نيوز

قضى مواطن مغربي مصرعه بميناء مدينة سبتة، بعدما غرق هو وسيارته في حوض الميناء عند محاولته الخروج من الباخرة القادمة من ميناء الجزيرة الخضراء.

وقالت الشرطة الأسبانية أن الضحية كان يقيم في برشلونة ويبلغ من العمر 59 عاما ،وانه وقع في الحوض على الساعة السابعة و الربع من صباح يوم الأحد .

وعن أسباب سقوطه قالت الشرطة انه خرج بسرعة من الباخرة لعبور الميناء ، ولم يمتثل لتوجيهات العناصر الأمنية، فسقط هو وسيارته في الحوض .

وقد استخرجت المصالح الأمنية الأسبانية السيارة من الماء، فوجدت الرجل بداخلها وقد فارق الحياة جراء اصطدامها بجدار الميناء.

إلا أن الحادث يبقى غريبا وغامضا ، لذا فتحت الشرطة تحقيقا حوله ، وسيتم تشريح جثة الغريق لمعرفة ما إذا كان قد أصيب بوعكة صحية، جعلته يفقد السيطرة على مركبته بهذه الطريقة.