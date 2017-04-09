بالفيديو.. خليجي يعتدي على شرطي مرور بطريقة “الأكشن”

المصدر: الكويت - إرم نيوز

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصورًا لاعتداء شاب على رجل أمن بأحد شوارع الكويت، فيما تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني وتحويله للتحقيق جراء الحادثة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي صوره أحد المارة أثناء وقوع المشاجرة، مواطنًا كويتيًا يعتدي بالضرب المبرح على رجل أمن تابع لإدارة مرور الأحمدي بالكويت، في شارع رئيس، في حادثة فاجأت المارة.

وأبدى رجل الأمن مقاومة خجولة وهو يحاول أن يتجنّب اللكمات العنيفة التي وجهها له المواطن، حتى تدخل بعض المارة وفضّوا المشاجرة بينهما، لكن الرجل حاول مجددًا معاودة ضرب الشرطي قبل أن يمنعه الحاضرون مجددَا من ذلك ويقوموا بفض المشاجرة، في مشهد غير مألوف .