فيديو.. صدمة لمذيعة تلفزيونية خلال قراءتها لخبر عاجل عن حادث قتل فيه زوجها

المصدر: نيودلهي – إرم نيوز

أصيبت مذيعة هندية بصدمة عندما علمت بأن زوجها هو من بين ضحايا حادث مروري وذلك خلال قراءتها لخبر عاجل عن الحادث على الهواء مباشرًة.

وحاولت سوبريت كاور البالغة من العمر 28 سنًة من قناة “اي بي سي 24″، تمالك نفسها واستمرت في قراءة النشرة المرفقة بصور عن الحادث في مدينة تشاتسجار شرق الهند.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلاً عن صحف هندية، بأن سوبريت كانت على اتصال مباشر مع مراسل التلفزيون في موقع الحادث لكنه لم يورد أسماء الضحايا.

وأشارت إلى أن سوبريت علمت أن زوجها هو أحد الضحايا، عن طريق طراز ولون السيارة ووقت الحادث والشارع الذي وقع فيه.

وقالت “حافظت سوبريت على رباطة جأشها وقدرتها المهنية واستمرت في قراءة النشرة لمدة حوالي 10 دقائق، قبل أن تنهار وتجهش بالبكاء بعيدًا عن الكاميرا”.