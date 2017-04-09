سعودي يتعرض لمحاولتي قتل خلال عامين.. وهذه قصته (فيديو)

المصدر: الرياض - إرم نيوز

كشف مواطن سعودي عن تعرضه لمحاولتي قتل، الأولى وقعت قبل أكثر من عام، عندما حاول مجهول قتله أثناء أخذه قسطًا من الراحة على أحد الطرق بين القصيم وحفر الباطن، فيما وقعت المحاولة الثانية أمس السبت عندما حاول وافد من جنسية عربية قتله طعنًا وسلب منه محفظته.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المواطن، ويدعى سعيد السعيد، نجا أمس من محاولة اعتداء بالسكين من قبل وافد عربي، اصطحبه معه بسيارته لمساعدته، بعد أن وجده على الطريق من الأحساء إلى بريدة، التابعة لمنطقة القصيم وسط السعودية.

ونقلت الوسائل عن السعيد، وهو من بريدة، قوله إنه “أثناء طريق عودته من الأحساء إلى بريدة، شاهد شخصًا يقف على جانب الطريق، فتوقف لمساعدته وأقله معه بسيارته لإيصاله إلى حيث يريد، إلا أنه تفاجأ بمحاولة هذا الأخير بطعنه بسكين كان يحملها، ووجه له طعنات أصابته بجروح، وسلب منه محفظته، ولاذ بالفرار”.

وفي الحادثة التي وقعت قبل أكثر من عام، كان المواطن السعيد عائدًا من منطقة الصمان، شرق السعودية، بعد رحلة برية، ومتوجهاً لحفر الباطن، شمالًا، وعندما أدركه التعب ليلًا توقف على الطريق ليأخذ قسطًا من الراحة، إلا أنه فوجئ بهجوم شخص ملثم يحمل أداة حادة يحاول خنقه بسلك معدني، وبعد عراك استمر 20 دقيقة هرب الجاني بسيارة أوقفها بعيداً عن الموقع.