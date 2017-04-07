بالفيديو.. موقف محرج لمرشح الرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون

المصدر: باريس - إرم نيوز

هاجم طالب فرنسي المرشح اليميني للرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون الخميس، ما عرضه لموقف محرج؛ إذ قام الطالب برشقه بالطحين وهو يكيل له الشتائم، بحسب ما أفادت قناة BFM الفرنسية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ما تعرض له فيون قبيل حضوره اجتماعاً في ستراسبورغ، وكان الطالب يرتدي قميصاً كتب عليه “الطلاب مع فيون”، وهرع مرافقو المرشح الرئاسي للقبض عليه.

من جهته عمد فيون الذي يواجه دعاوى فساد واستغلال موقعه لمنافع شخصية وعائلية إلى التقليل من حجم الإحراج الذي تعرض له٬ قائلاً: ” “المهم أن يكون الطحين فرنسياً”.