بالفيديو.. لحظة مروعة لمنزل يتحطّم جراء إعصار وداخله سيدة  

المصدر: محمود صالح– إرم نيوز

كشفت امرأة في مدينة “فيرجينيا بيتش” الأمريكية، أنها شعرت وكأن “وقت موتها قد حان” عندما ضرب إعصار قوي منزلها، ما تسبب بتحطيم جدار المنزل وإلحاق أضرار جسيمة به.

وكانت جنيفر مينغو في غرفة نومها، ليلة الجمعة، عندما ضربت عاصفة مفاجئة المنطقة التي تسكن فيها، وتسببت بتحطيم جانب من منزلها.

وقالت مينغو: “ظننت أنني سأموت”، مضيفة أنها كانت تجلس داخل المنزل عندما اقتلعت نافذة غرفتها فجأة، ووجدت نفسها تُلقى على الحائط.

وتابعت أنها اختبأت وراء كرسي وهي تشاهد ممتلكات الغرفة تتطاير من النافذة.

وأضافت أن جميع ممتلكات الغرفة تقريبًا تطايرت من النافذة بما فيها التلفزيون والتسريحة ودولاب صغير، وأنها كانت تعتقد أن الدور قد حان عليها.