بالفيديو.. مسافرون خليجيون يجبرون شاحنة على الوقوف لهذا السبب

المصدر: الكويت – إرم نيوز

اضطر مسافرون خليجيون لإيقاف سائق شاحنة رفض الامتثال لتنبيهاتهم على أحد الطرق الدولية المؤدية إلى الكويت، إثر اندلاع حريق في أحد الإطارات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، قالوا إنه لمسافرين خليجيين على طريق مؤد إلى الكويت، حيث اضطروا إلى إيقاف سائق الشاحنة، بعد أن لاحظوا اندلاع حريق في إحدى عجلات الشاحنة من الخلف، بحسب “أخبار 24”.

وذكر مصور المقطع أن السائق لم يستجب لتحذيراتهم في البداية، فاضطروا إلى إيقافه بالقوة حتى يتسنى لهم إخماد النيران التي اشتعلت في إحدى عجلات الشاحنة من الخلف، ليقوم السائق بسكب مياه عليها وإطفاء النار.

وأثار الفيديو الجدل مجددا حول استهتار سائقي الشاحنات على الطرقات، مطالبين بتشديد الرقابة عليهم.