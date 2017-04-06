خليجي يتدخل لفض شجار فينتهي في المستشفى

المصدر: المنامة – إرم نيوز

تمكنت الشرطة في البحرين من القبض على آسيويين، فيما الثالث هارب، بعد قيامهم بالاعتداء بالضرب المبرح على بحريني “41 عاما”، تم نقله إلى المستشفى وتبين أن إصاباته بليغة.

وحاول المتهمان تبرير اعتدائهما على المجني عليه، بقولهما إنهما بينما تدخلا لفض مشاجرة بين زميل بنغالي وشخص آخر، تدخل المجني عليه واعتدى عليهما بالضرب، فدافعا عن أنفسهما وأبرحاه ضربًا.

وأضاف المتهمان، أن الواقعة بدأت عند تدخل شخص بحريني وهو صديق للمجني عليه، بالاعتداء بالضرب على بنغالي، فحاولا الدفاع عن صديقهما، فتدخل المجني عليه واعتدى عليهما، فما كان منهما إلا أن ضرباه دفاعا عن أنفسهما. وفقا لموقع “الأيام نت”.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا مفاده قيام عدة أشخاص آسيويين بالاعتداء بالضرب المبرح

على أحد المواطنين بالقرب من أحد المقاهي الشعبية بمنطقة المنامة القديمة، مما أدى إلى تعرضه لإصابات بليغة أدخل على أثرها قسم العناية المركزة بالمستشفى.