مصري يتخلص من طفليه بإلقائهما من فوق كبري

المصدر: يوسف القاضي - إرم نيوز

تجرد مواطن مصري من الإنسانية ومشاعر الأبوة، بعد أن أغرق طفليه في مياه الترعة بصعيد مصر، حيث قام بإلقائهما من أعلى كوبري ليسقطا في المياه، في حين تواصل قوات الإنقاذ النهري البحث عن الجثتين داخل المياه.

وحدثت الجريمة في محافظة سوهاج التي هزّت مشاعر أهالي الصعيد، بعد بلاغ تقدم به أحد المواطنين يفيد بقيام طليق ابنته بإلقاء طفليه أحمد (7 سنوات) ومحمد (5 سنوات) من أعلى الكوبري ليسقطا في المياه.

وقال جدُّ الطفلين، مقدّم البلاغ إن الطفلين يعيشان مع والدهما منذ فترة عقب انفصاله عن زوجته منذ قرابة 3 سنوات، مؤكدًا أن بعض السكان شاهدوا الأب أثناء إلقاء الطفلين في الماء.

وألقى رجال الأمن القبض على الأب الذي اعترف في التحقيقات الأولية أنه لجأ لإلقائهما في ترعة “نجح حمادي” بسبب مروره بضائقة مالية وحالة نفسية سيئة منذ انفصاله عن زوجته.

وقررت النيابة العامة حبس الأب على ذمة التحقيقات في حين يواصل الأهالي مساندة قوات الأمن والإنقاذ في البحث عن الجثتين.