بالفيديو.. رضيع ينقذ توأمه الذي وقعت عليه خزانة ملابس

المصدر: وداد الرنامي - إرم نيوز

قرر الأمريكي ريكي سوفت وزوجته، نشر فيديو خاص بطفليهما التوأم بروك وبودي، لتحذير الآباء حول الأخطار المحيطة بأبنائهم حتى في قلب المنزل، وتنبيههم إلى ضرورة اختيار الفرش المناسب و الآمن.

الفيديو الذي صورته كاميرا المراقبة الخاصة بغرفة الأطفال، يبين كيف وقعت خزانة الملابس على الطفلين التوأم اللذين كانا يحاولان تسلق أدراجها.

المثير في الفيديو هو محاولة بودي إنقاذ شقيقه من تحت الخزانة على قدر فهمه، وكيف أنه مرَّ فوقها مسببا له مزيدا من الألم، ثم المجهود الكبير الذي بذله بعد ذلك لرفع الخزانة رغم أنه لم يتجاوز السنتين.

الفيديو حقق 3200 إعجاب على فيسبوك خلال بضع ساعات، وأكد الأب في تعليق له على ضرورة التأكد من أن الأثاث مثبت في الحائط لسلامة الأطفال، كما أنه وصف ما حدث بالمعجزة .

لكن عددا كبيرا من المدونين كان لهم رأي آخر، فقد آخذوا الأبوين المقيمين في ولاية يوتا على إهمالهما وغيابهما، وتساءلوا: كيف لم يحضر أي منهما لإنقاذ الطفل رغم أنه صرخ واستنجد لدقيقتين كاملتين كما ظهر في الفيديو؟.