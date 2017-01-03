راكب يغضب ويصف مضيفة الطائرة بـ “المؤخرة السمينة”.. فماذا حدث؟ (فيديو)

المصدر: سيدني - إرم نيوز

اضطر قائد طائرة ركاب أمريكية على متنها 252 راكبا، إلى قطع الرحلة من مدينة سيدني إلى الولايات المتحدة والهبوط في أوكلاند بنيوزيلاندا بعد أن بدأ راكب غاضب بالصراخ على مضيفة ووصفها بـ “المؤخرة السمينة”.

وأظهر فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي الراكب على متن الطائرة التابعة لخطوط “يونايتد ايرلانز”، وهو يصرخ على المضيفة وبقية طاقم الطائرة التي كانت في رحلة ليلة رأس السنة بسبب غضبه من جلوس راكبين آسيويين في المقعدين المجاورين له.

وأفادت صحيفة “مترو” البريطانية أن كابتن الطائرة اضطر لقطع الرحلة والهبوط في مطار أوكلاند بنيوزيلاندا بعدما رفض الراكب توسلات الطاقم بالعودة لمقعده والتزام الهدوء.

وأشارت إلى أن الراكب البالغ من العمر 42 عاما اقتيد من قبل الشرطة بعد هبوط الطائرة، وتم تسليمه إلى سلطات الهجرة بعد أن تم رفض دخوله لنيوزيلاندا.