فتاتان تعتديان بالضرب على “لورا بريول” بسبب سعد لمجرد

المصدر: وداد الرنامي – إرم نيوز

تعرّضت الفرنسية لورا بريول التي تقاضي سعد لمجرد لاعتداء في ملهى “ليدو” في “شان ايليزيه” ليلة رأس السنة، على يد فتاتين من معجبات المغني المغربي، إحداهما مغربية والثانية جزائرية.

فبمجرد مشاهدتها، هجمت الشابتان على لورا بريول، وضربتها إحداهما بقنينة كحول، ثم انهالتا عليها بالشتائم من قبيل “أيتها الفرنسية القذرة”.

وتدخل حراس الملهى وبعض أصدقاء لورا بريول لإنقاذها، وأمسكوا إحدى الفتاتين فيما تمكنت الثانية من الهرب.

وحضر رجال الأمن واقتيدت المتعاركتان والشهود إلى قسم الشرطة لأخذ أقوالهم، ليطلق سراحهم لاحقا.

الجدير بالذكر أنّ عددا من متابعي سعد لمجرد لم يتقبلوا القرار الأخير للقضاء الفرنسي، الذي رفض من جديد – في جلسة الـ 30 ديسمبر- إطلاق سراح مؤقتا للمغني المغربي لعدم اقتناعه بدفاع محاميه، ولعدم حصول المواجهة بينه وبين المدعية، التي ترفض الحضور وتدلي بشواهد طبية عن حالتها الصحية والنفسية المتردية بسبب الاعتداء.