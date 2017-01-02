قبيل إقلاعها بلحظات.. قائد الطائرة الثمل يفقد وعيه.. فماذا حصل؟

المصدر: تورنتو- إرم نيوز

فقد طيار سلوفاكي وعيه في قمرة القيادة، الاثنين، قبيل إقلاع طائرته التي تحمل 99 راكباً، من مطار مدينة “كالغاري”، جنوب غرب كندا.

وقالت الشرطة، التي اعتقلت قائد الطائرة ويدعى “ميروسلاف غرونيتش” (37 عاماً)، إنه فقد وعيه لشربه كمية كبيرة من الكحول قبيل توجهه لمزاولة عمله.

وأوضحت في بيان، أن الطائرة، من طراز بوينغ 737، كانت على وشك الإقلاع في مسار يشمل مدينتين جنوب كندا، قبل الانتقال إلى العاصمة المكسيكية، مكسيكو.

وأوضح تحليل الدم، الذي أجرته الشرطة أن القائد “غرونيتش”، سلوفاكي الجنسية، قد تناول كميات تتجاوز ثلاث مرات الحد المسموح به من الكحول.

من جانبها، اعتذرت شركة “سنوينغ” الكندية، التي تتبع الرحلة لها، من عملائها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لما وصفته بـ”الأمر المؤسف للغاية”.

وقد يواجه “غرونيتش” عقوبة تصل إلى سحب رخصة قيادة الطيران منه.