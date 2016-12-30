هكذا قتلت “قطة” طفلة كانت تلعب معها في الإمارات (صورة)

المصدر: العين – إرم نيوز

فُجعت أسرة في منطقة العين في دولة الإمارات بوفاة طفلتها وذلك بعد اختفائها من المنزل، والعثور عليها في بركة، وذلك حسبما أشارت إليه صحيفة “الخليج”.

وعن التفاصيل، روى ذوو الطفلة بيسان وهي الأصغر بين أشقائها الأربعة، أن الطفلة كانت تلهو مع أشقائها في المزرعة حيث لاحظت وجود قطة اجتذبتها طفولتها للعب معها والجري خلفها حتى وصلت بالقرب من البركة، وبعد مغادرة أشقائها للموقع، واصلت بيسان لهوها مع القطة لتختفي بعدها.

وعند استيقاظ والدتها من النوم، لم تجد طفلتها، فخرجت تبحث عنها حتى توصلت إليها في بركة يصل عمقها إلى ما يزيد على 4 أمتار، فتم انتشالها منها ولاحظ أبواها أن دقات القلب مازالت تنبض والأنفاس ما زالت تتحشرج في جوفها، إلا أنه وبعد وصولها بلحظات إلى المستشفى أبلغ الطبيب والدها بوفاتها.