الإمارات.. مصرع وافد سقط بسيارته من بناية سكنية في عجمان

المصدر: عجمان– إرم نيوز

توفي إفريقي الجنسية في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب سقوط مركبته من مواقف بناية سكنية متعددة الطوابق، وفقًا لما أعلنته القيادة العامة للدفاع المدني في الإمارة.

الملازم نواف عتيق الكواي، ضابط مركز الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان قال، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا فجر اليوم الخميس، يفيد بسقوط مركبة من الطابق الخامس لمواقف متعددة الطوابق في إحدى البنايات السكنية.

وعلى ضوء البلاغ، توجهت فرق الدفاع المدني، والتدخل السريع والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وباشرت على الفور الفرق عملية الإنقاذ، لكن تبين أن السائق كان قد فارق الحياة.

وأضاف الملازم الكواي، أن السائق كان قد تجاوز الحاجز الإسمنتي وعبر جدار المواقف للبناية السكنية التي كشفت عليها فرق الدفاع المدني، وتبين أنها مستوفية لشروط الوقاية والسلامة العامة.