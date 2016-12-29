وفاة 5 مواطنين إماراتيين في حادث سير في ليوا بالمنطقة الغربية

المصدر: إرم نيوز

أعلنت شرطة أبوظبي وفاة خمسة مواطنين إماراتيين في حادث سير في منطقة ليوا غرب العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقالت الشرطة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: “أكدت مديرية شرطة المنطقة الغربية بشرطة ابوظبي وفاة خمسة أشخاص مواطنين إثر حادث مروري بشارع نفير في ليوا بالمنطقة الغربية”.

وذكرت تقارير محلية أن المتوفين أعمارهم مابين 17 إلى 24 عاما، وجرى تداول أسماء المتوفين وهم : ” *أحمد* عبيد درويش المحيربي، *سيف* خادم المنصوري

*عبدالله* خلفان المحيربي *مبارك* احمد محمد حسن الهاملي *ماجد* عبدالله البلوشي.

ويأتي ذلك بينما تشهد الإمارات موجة ضباب كثيف، تنخفض معها الرؤية إلى مستويات متدنية للغاية، ما يزيد مخاطر حوادث السير على الطرقات العامة.

وتحذر الشرطة على الدوام السائقين من الضباب الكثيف وتحثهم على الالتزام بالسرعات بما يتناسب مع أجواء الطريق و ترك مسافة كافية بين المركبات من أجل سلامتهم وضرورة الالتزام بقواعد السير و المرور خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية.