وفاة 18 باكستانيًا بعد شرب خمور مسمومة

المصدر: إسلام أباد- إرم نيوز

أفاد تقرير إخباري بوفاة ما لا يقل عن 18 شخصًا وبفقدان سبعة آخرين الوعي بعد شرب خمور مسمومة في منطقة توبا تيك سنج في إقليم البنجاب شمال شرق باكستان الاثنين.

وقال موقع “دون نيوز”الإخباري إن هؤلاء الأشخاص مسيحيون، وأنهم احتسوا الخمور خلال الاحتفال بعيد الميلاد.

كانت تقارير أولية قد ذكرت أن ما إجماليه 22 شخصًا احتسوا خمرًا مسمومة ، وتم نقل 16 منهم إلى المستشفى المحلي حيث توفى 13 منهم حتى الآن.

من جهة أخرى، تم نقل ستة آخرين إلى مستشفى فيصل آباد حيث توفى خمسة منهم في وقت لاحق.

وصرح أطباء لموقع “دون نيوز” أن حالة الشخصين الباقيين حرجة، وقالوا إن من السابق لأوانه الحديث عن فرص بقائهم على قيد الحياة.

وقال نائب قائد الشرطة عاطف عمران قوريشي انه يتم اجراء تحقيق بشان الحادث ، مؤكدا انه سوف يتم اتخاذ إجراء ضد المتورطين في بيع الخمورالمسمومة.