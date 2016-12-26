بالفيديو.. حادثان مروريّان مروّعان يسفران عن إصابة 28 شخصًا في دبي

المصدر: دبي - إرم نيوز

أصيب 28 شخصاً بإصابات متفاوتة، إثر حادث تصادم وقع اليوم صباحا في إمارة دبي، حيث أصيب 26 شخصاً في الحادث الأول الذي وقع على شارع الإمارات، فيما أصيب شخصان في الحادث الثاني الذي وقع على شارع الاتحاد.

وأصيب 26 شخصا في حادث اصطدام بين 4 مركبات في شارع الإمارات بعد جسر نادي دبي بالاتجاه إلى أبوظبي، 3 منهم إصابتهم بليغة و7 إصابتهم متوسطة والبقية بسيطة.

وأوضح العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الحادث وقع عند الساعة (6:40) صباحا على شارع الإمارات إثر تسبّب مركبة من نوع ميتسوبيشي لانسر صالون بوقوع الحادث الذي انتهى إلى اصطدام أربع مركبات ببعضها البعض.

وكانت مركبة من نوع ميتسوبيشي في أقصى يسار الطريق عمدت إلى التجاوز لأقصى اليمين ببطء بهدف الوصول إلى كتف الطريق، لتصطدم أثناء التجاوز بمركبة من نوع ميني باص، الأمر الذي أدى إلى وقوع حادث اصطدام تتابعي، حيث وقع اصطدام بمركبة أخرى من نوع ميني باص كانت في المقدمة ما أدى لتدهور أحداهما، وتفاجأ سائق مركبة أخرى بالحادث ما أدى إلى الاصطدام بهما، الأمر الذي أسفر عن إصابة (26) شخصاً (3) منهم أصيبوا بإصابات بليغة نتيجة محاصرتهم في المركبات وتم نقلهم بواسطة النجدة الجوية إلى مستشفى راشد لتلقي العلاج.

أما الحادث الثاني، وقع فجرا على شارع الاتحاد بالاتجاه من تقاطع القيادة العامة لشرطة دبي إلى تقاطع الملا بلازا، حيث انحرفت مركبة من نوع (بيك أب) عن مسارها الصحيح واصطدمت بالرصيف الأمر الذي أدى إلى اندفاعها واصطدامها بعمود الإنارة. وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات بليغة تم نقلهما إلى المستشفى بواسطة الإسعاف لتلقي العلاج.