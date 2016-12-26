9 وفيات و45 مصابًا في حادث سير بالمغرب‎

المصدر: الرباط - إرم نيوز

توفي 9 أشخاص وأُصيب 45 آخرون، 15 منهم في حالة خطيرة، إثر حادث سير على الطريق الرابط بين مدينتي فاس وسيدي قاسم في المغرب، حسب بيان للسلطات المحلية.

وقالت السلطات في بيان صدر عنها الاثنين: “انقلبت حافلة كانت تقل مجموعة من الشباب المغاربة في طريق عودتهم الأحد إلى مدينة مشرع بلقصيري، بعد نهاية رحلة إلى مدينة إفران نظمتها إحدى الجمعيات غير الحكومية”.

وذكر بيان السلطات أنه “تم فتح تحقيق في الموضوع من طرف السلطات المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث”.

وسجلت المؤشرات الإحصائية لحوادث السير وضحاياها في المغرب خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2016، ارتفاعا في عدد القتلى مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015؛ حيث بلغت 1280 قتيلا.

وبلغ عدد ضحايا حوادث الطرقات سنة 2015 بالمغرب ثلاثة آلاف و776 قتيلا.