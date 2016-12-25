نسي حافظة نقوده على ظهر السيارة..فكانت المصيبة

المصدر: برلين – إرم نيوز

تسبب قائد سيارة، خلال موقف طريف وغريب وغير متوقع، في تطاير أوراق نقدية على أحد الطرق السريعة في ألمانيا.

جاء ذلك عندما توقف الرجل البريطاني، ويبلغ 62 عاماً، بسيارته عند محطة للتزود بالوقود، فنسي على ظهر السيارة حافظة نقود مملوءة بعدة آلاف من اليوروهات

وقاد بعد ذلك سيارته متجها إلى جنوب البلاد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وذكرت الشرطة، اليوم الأحد، أن الأوراق النقدية تطايرت بفعل الرياح فوق كل مسارات الطريق السريع، وأشارت إلى أن أفراد الشرطة تمكنوا من جمع جزء من الأموال المتطايرة بينما كان العديد من قادة السيارات قد توقفوا وجمعوا بعض المال.