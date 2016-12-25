بالفيديو.. سيارة مجنونة تثير الفوضى في مطار روسي

المصدر: وداد الرنامي - إرم نيوز

عاش الحراس و المسافرون في مطار “كازان” الروسي لحظات غاية في الإثارة، السبت، عندما اخترقت سيارة مسرعة البوابة الزجاجية للمطار، وبدأ رجال الشرطة وحراس المنشأة يحاولون اللحاق بها .

المطاردة استمرت حوالي دقيقتين في مختلف قاعات المطار، وسجلت كاميرات المراقبة أهم أطوارها.

وفي الأخير قرر السائق التوقف، وألقي القبض عليه ليكتشف رجال الأمن أنه كان واقعا تحت تأثير المخدرات، وهاربا من مطاردة سيارة الشرطة له، فلم يجد أمامه ملجأ غير المطار.

وأعلنت إدارة المطار أنه لم يتم تسجيل أية إصابة، لكن الخسائر المادية لا تقل عن 100 ألف يورو.