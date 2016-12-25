ألمانيا تجلي 54 ألف شخص لتفجير قنبلة ضخمة من مخلفات الحرب العالمية الثانية (صور)

المصدر: عبدو حليمة- إرم نيوز

وجد سكان مدينة أوغسبورغ الألمانية أنفسهم مضطرين لإخلاء منازلهم والبحث عن مكان لهم في مراكز الإيواء التي خصصتها الحكومة لهم بعد أن عثر عمال حفر على أضخم قنبلة يتم العثور عليها على الإطلاق من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وتزن القنبلة التي يعتقد أنها بريطانية حوالي ثلاثة أطنان و 800 كغم، كانت مدفونة تحت الأرض حيث من المقرر بناء مرآب للسيارات في ضاحية جوكبر في الجزء القديم من المدينة التي تقع في ولاية بافاريا.

وقد أوعزت السلطات السبت، ببدء عملية إجلاء 54 ألف شخص من السكان عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، وتم تخصيص أكثر من 600 جندي إضافي لتأمين العملية بسرعة والتأكد من سيرها بشكل تام.

وسيعمل فريق متخصص على تفكيك فتيل القنبلة أو اتخاذ القرار بتفجيرها إذا ما اقتضى الأمر ذلك.

وكان يعتقد سابقا أن أكبر قنبلة من مخلفات الحرب العالمية تم تفجيرها عام 2012 في مدينة ميونيخ، حيث بلغ وزنها 250 كغم، قبل أن يتم العثور على هذه القنبلة الضخمة والتي يمكن أن تسبب انفجارا هائلا بمحيط كيلو ونصف الكيلو متر مربع.