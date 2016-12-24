مصرع 6 كويتيين من أسرة واحدة على متن يخت بحري

المصدر: الكويت - إرم نيوز

لقى 6 أفراد من أسرة كويتية واحدة مصرعهم، وأصيب 4 آخرين في حريق يخت جنوبي الكويت.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء الكويتية، العقيد خليل الأمير، إن زوارق الإطفاء وخفر السواحل التي تعاملت مع حريق اليخت وتبين لها وقوع 6 وفيات حتى الآن، فضلاً عن 4 إصابات بشرية.

وأضاف الأمير، في تصريح صحفي، أن الإدارة تجمع المعلومات اللازمة لمعرفة أسباب وملابسات الحريق، الذي وقع في مياه الخليج العربي بمنطقة الخيران.

من جانبها، أكدت مصادر طبية أن جميع الضحايا من أسرة كويتية واحدة كانت في رحلة بحرية، مشيرة إلى أحد المصابين، وهو طفل، في حالة حرجة.

ولفتت المصادر، إلى أن مركز إطفاء الشعيبة للإنقاذ البحري وخفر السواحل و11 سيارة إسعاف وطائرتي إسعاف جوي شاركت في محاولة إنقاذ أفراد الأسرة.