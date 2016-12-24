سقوط سيارة داخل حفريات للصرف الصحي يثير الجدل في السعودية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

سقطت سيارة من نوع “جيب” أمس الجمعة، داخل حفريات للصرف الصحي بشارع أبوبكر الصديق في شمال مدينة بريدة بمنطقة القصيم في السعودية.

وأظهرت صور تداولها نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نشرته مواقع إخبارية سعودية، السيارة وقد سقطت بالكامل داخل إحدى الحفر.

وتسبب السقوط المتواصل للسيارات في الحفر، في جدل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وقال النشطاء، إن المشهد أصبح متكررًا بمنطقة القصيم، حيث بات سقوط سيارات المواطنين في حفريات القصيم، التي خلّفتها الشركات التابعة لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي بالمنطقة، أمراً اعتيادياً.