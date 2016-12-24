أم تقتل طفلها بطريقة مأساوية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - إرم نيوز

تسببت أم في وفاة طفلها البالغ من العمر 5 أعوام أمس الجمعة، بدهسها له بالخطأ أثناء خروجها بمركبتها من داخل المنزل إلى الطریق العام في إحدى المناطق السكنیة برأس الخیمة.

وأعلن العقید عارف الكاز رئیس مركز شرطة المعمورة الشام أن غرفة العملیات تلقت الساعة السابعة والنصف من مساء أمس، بلاغاً یفید بتعرض طفل مواطن للدهس في منزل والده ووفاته متأثرا بإصابته البلیغة، بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”.

وقال الكاز إنه فور تلقي البلاغ تم إرسال فرق الإسعاف والإنقاذ وسیارات الشرطة للمنزل وتبین بأن والدة الطفل كانت بصدد الخروج من المنزل وأثناء قیادتها للمركبة من المدخل الرئیس للمنزل، قامت بدهس الطفل من دون أن تشعر بوجوده.

وأوضح أن الأم قامت على الفور بنقله إلى المستشفى، إلا أنه كان قد فارق الحیاة فور وقوع الحادث، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع الجهات المختصة لاستلام ملف القضیة واستكمال الإجراءات القانونیة اللازمة.

وطالب الكاز جمیع الأسر بضرورة أخذ الحیطة والحذر أثناء الخروج من المنزل والتأكد بوجود أطفالهم داخل المنزل بعیدا عن أماكن المركبات، والحرص على استخدام وسائل السلامة الموجودة في المركبات من كامیرات الرجوع للخلف، واستشعارات الوقوف لحمایة الأطفال.