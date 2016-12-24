عشرات الوفيات الجديدة في حادثة “خمور الاستحمام” الروسية‎

المصدر: متابعات- إرم نيوز

نقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية الرسمية عن ممثلة إدارة وزارة الصحة في مدينة إيركوتسيك، تصريحا يؤكد ارتفاع حصيلة ضحايا زيت الاستحمام الذي تم بيعه لأهالي المدينة على أنه خمر إلى 72 من أصل 117 شخصا أصيبوا بحالات تسمم خطيرة في الحادثة التي وقعت يوم السابع عشر من الشهر الجاري.

وأشارت إدارة صحة المدينة إلى أن عشرة أشخاص غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم.فيما يخضع 33 شخصا للعلاج.

وأوضحت المسؤولة الصحية في التفاصيل أن الضحايا تسمموا إثر تناولهم مستحضر “بوياريشنيك” للاستحمام على أن خمر.

ووفق التحقيقات، كانت دفعة من هذا المستحضر قد وصلت مدينة إيركوتسك مؤخرا، تحتوي على الميثانول بدلا من الإيثانول، ما أدى إلى وفاة عدد من المستهلكين بعد مرور فترة وجيزة على تناولهم هذه المادة القاتلة. وسجل المراقبون أن الملصقات لا تشير إلى احتواء الزجاجات مادة الميثانول.

وكشفت لجنة التحقيق الروسية عددا من الورشات السرية لإنتاج المستحضر المزور، واعتقلت 12 شخصا يبيعون السائل السام.

ودفع التسمم الجماعي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إصدار أمر بالتضييق الشديد على بيع مواد كيميائية يستهلكها بعض المواطنين على أنها خمور.

ونفى نائب رئيس الوزراء أن تكون الرسوم المفروضة على الخمور من أسباب لجوء بعض الناس إلى تعاطي مثل هذه المستحضرات الخطيرة.