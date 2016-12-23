بالصور.. سمّاعة “آيفون” تنحر رقبة مراهق في أستراليا

المصدر: أحمد شاهين - إرم نيوز

تسببت سماعة هاتف آيفون، بنحر رقبة مراهق، وذلك بعدما تعرض لحادث بدراجته النارية.

وقالت صحيفة “ذان صن” البريطانية، إن برادلي يلوبي، البالغ من العمر 16 عامًا، كان يرتدي سماعات داخل خوذته، تسببت بتعرضه لإصابات مروّعة، حيث أدت لقطع عميق برقبته.

وأضافت أنه قفز من على دراجته النارية، عندما هبطت بشكل كبير، فيما تم التشويش على دواسة الوقود التي أوصلته إلى سياج من الأسلاك الشائكة.

وقالت والدته إنه تعرض لإصابات بليغة، حيث تدلت قدمه اليسرى من كاحله، وتسببت الأسلاك في إحداث تمزقات في كافة أنحاء جسمه، لكن الإصابة الأبشع كانت في عنقه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسلاك النحاسية المتواجدة داخل سماعة “آيفون” تسببت بقطع عميق في عنق المراهق.

وقالت والدته: “كان برادلي يحمل سماعة في جيبه، وحينما اصطدم في الجدار، تم إمساك السماعات، ولأنها كانت داخل خوذته، سحبت الأسلاك الشائكة سماعات الأذن مباشرة عبر حنجرته”.

وتابعت: “لا أحد منا يعتقد أن سماعات يمكن أن تكون خطرة جدًا”.

وحلقت مروحية لإنقاذ برادلي من مزرعة العائلة في ولاية كوينزلاند في أستراليا، إلى المستشفى في كيرنز.

وأوضحت الصحيفة، أن غرز الجرح بلغ عرضها 6 بوصات عبر حنجرته، كما أنه أجرى جراحة لإصلاح كسر في كاحله.

وأضافت والدته: “عندما شاهده زوجي للمرة الأولى، كان يعتقد أن إصابته أسوأ بكثير.. في البداية كنا نظن أنه يمكن أن يموت”.