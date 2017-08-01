تعرّف على عقوبة نقل الحجاج دون تصاريح نظامية

تفرض السلطات السعودية عقوبات مشددة على الأشخاص الذين ينقلون الحجاج دون تصاريح نظامية.

وتصل عقوبة أولئك الأشخاص لغرامة مالية بـ50 ألف ریال عن كل حاج يُضبط أثناء نقله، مع السجن لمدة 6 أشھر ومصادرة المركبة.

وبحسب المديرية العامة للجوازات السعودية، فأنه وفي حالة كان الناقل وافدًا فإنه يعاقب كذلك بالترحیل خارج المملكة بعد تنفیذ العقوبة، والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدة التي يحددھا النظام.

وكانت الجوازات أصدرت خلال حج العام الماضي، 101 قرار إداري بحق 574 مخالفًا نقلوا حجاج غیر مصرح لھم، وبلغت جملة الغرامات المالیة المحصلة منھم 8.5 ملیون ریال، فیما بلغت مدة أحكام السجن التي ُفرضت بحقھم 1425 يومًا، وتم مصادرة 18 مركبة.