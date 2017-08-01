السعودية تحظر على الرجال العمل في مهن تتعلق ببيع المستلزمات النسائية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ في تطبيق المرحلة الثالثة من “تأنيث” محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يعني منع الرجال من العمل في مهن بيع أخرى سيقتصر العمل بها على النساء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، إن “الوزارة ستبدأ بتطبيق المرحلة الثالثة من خطة تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها غرة صفر المقبل (23 أكتوبر/تشرين الأول) لزيادة فرص عمل المرأة”.

وأوضح أن “المرحلة الثالثة تستهدف المحال المتعلقة ببيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها، حيث تشتمل الأنشطة المستهدف توطينها في المرحلة الثالثة على بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة والأقمشة النسائية”.

وأضاف أبا الخيل أن “الخطة تستهدف أيضًا تأنيث المحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل”.

ويأتي الإعلان الرسمي عن تطبيق المرحلة الثالثة من خطة تأنيث بيع المستلزمات النسائية متأخرًا أكثر من عام كامل عن موعده المقرر في المخطط الزمني لتنفيذ الخطة التي بدأت في العام 2011 لتطبق على 4 مراحل.

وتستهدف الخطة الحكومية الخاصة بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، تخفيض نسب البطالة المرتفعة بين نساء المملكة من جهة، ومراعاة عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ الذي يرفض كثير من أبنائه وجود بائعين رجال لبيع مستلزمات نسائية من جهة أخرى.