مغامر ينجح مع صديقته في المشي على أعلى كوابل عربات بالعالم (فيديو وصور)

حقق الفرنسي، صمويل فولري، حلمه في أداء مهارته بالسير على الأسلاك بيديه، وذلك على أعلى كوابل لنقل عربات بالعالم، والواقعة في جبل موليسون أحد جبال الألب في سويسرا.

ونجح فولري، 33 عامًا، في الانتقال بالمشي بيديه بين اثنتين من سيارات الكوابل، حيث وصف مغامرته بالممتعة جدًا، إذ لم يراوده الخوف مطلقًا، مُبينًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن كل تفكيره كان في السير للأمام دون التعثر والانزلاق، وتحدي التحركات الإضافية من العربات المجاورة.

ودفع نجاح الشاب الفرنسي صديقته لويز لينوبل، 25 عامًا، إلى خوض المغامرة، حيث قال فولري: “إنها لم تكن تعلم بهذه المهارة مسبقًا ولم تُمارسها، ولكنها تمكنت من اجتيازها بنجاح”.