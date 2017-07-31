بالفيديو.. شاهد ماذا قال حجاج إيران فور وصولهم السعودية بعد انقطاع العام الماضي

اكتمل اليوم الاثنين، وصول الفوج الأول من الحجاج الإيرانيين إلى المدينة المنورة، وسط ترحيبهم بطريقة استقبالهم وتسهيل إجراءاتهم بمطار المدينة، حيث عبر كثيرون منهم عن شكرهم للمملكة على حسن الضيافة.

وكان مطار محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة قد استقبل منذ أمس الأحد، ثلاث رحلات تقل 800 حاج قادمين من مطار بندر عباس على متن طائرة تابعة لشركة “طيران إيران”.

وأكد الحجاج الذين وصلوا إلى مطار المدينة سعادتهم بحسن الاستقبال من قِبل المسؤولين السعوديين، مؤكدين أنهم وصلوا وأنهوا إجراءاتهم بكل سهولة ويسر، وأن العناية بحجاج إيران تسير بشكل ممتاز.

وقال نصر الله فرحماند مدير منظمة الحج الإيرانية لوسائل الإعلام الرسمية إن من المتوقع أن يؤدي نحو 86500 إيراني مناسك الحج هذا العام وأوضح أن 800 مشرف توجهوا إلى السعودية لمساعدة الإيرانيين خلال موسم الحج.