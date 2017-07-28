هذه الطائرة الصغيرة قد تنقذك من أزماتك الصحية (فيديو)

قدمت مجموعة من الباحثين في معهد موسكو البحثي التقني وشركة Altomedika للتقنيات الطبية، طائرة جديدة دون طيار لنقل المساعدات الطبية في حالات الطوارئ من خلال التحكم بها عن بعد، وفقا لما نشره موقع “تيك كرانش” التقني.

وأشارت المجموعة الى أن الطائرة مصممة لنقل مساعدات ومعدات بوزن 3 كلغ، مما سيسمح لها بإمكانية نقل أدوية وضمادات، وجهاز انعاش كهربائي.

وقد تم تزويد الطائرة بميكروفون وسماعة مكبرة وكذلك كاميرا لتقديم الاستشارات والنصائح الطبية من خلال مختصين عن بعد لمساعدة المحتاجين خلال حالات الطوارئ.

ومن المرجح أن يتم تطوير الطائرة لتتمكن من حمل وزن أكبر خلال الفترة المقبلة، ولم يتم الكشف عن نطاق زمني لاستخدامها بشكل عملي.