العثور على قرش بمواصفات نادرة في إندونيسيا (صور وفيديو)

عُثر على نوع نادر من القروش التي تعود لفصيلة “ميغاموث”، قبالة جزيرة كومودو الأندونيسية.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات مصورة من قرش يصنف من مخلوقات المحيطات النادرة منذ اكتشافه لأول مرة عام 1976.

ورصدت شابة تدعى “بيني بيليتش” من جزيرة “مان” المخلوق وهي تغوص في الجزء الشمالي من جزيرة كومودو في منطقة تسمى “جيلى لاوا لوت” يوم الثلاثاء الماضي.

وعثر على معظم قروش “ميغاموث” في اليابان والفلبين وتايوان ،ولكن أول تأكيد لوجودها حدث عام 1976 قبالة ساحل هاواي.

ويمكن أن يبلغ طول الـ”ميغاموث” الواحد أكثر من 17 قدمًا (خمسة أمتار) ولها فترة حياة تصل إلى 100 سنة.

ويعد هذا النوع من القروش أحد ثلاثة أنواع معروفة تتغذى على الكائنات الحية الصغيرة.