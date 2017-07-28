بالصور.. بهذه الطريقة المحترفة تجنبت أرانب مياه فيضانات عارمة

رصدت كاميرا هاتف أحد المزارعين أرانب برية وهي تحاول تجنب خطر مياه الفيضانات والأمطار التي اجتاحت مناطق واسعة في نيوزيلندا، حيث قفزت الأرانب على ظهور الأغنام واحتمت بها من السيول الجارفة في مشهد غريب أثار دهشة السكان.

وقال المزارع فيرغ هورن، 64 عامًا، إنه لم ير شيئاً مثل هذا من قبل، وأنه التقط هذه الصور لأنه يعرف أن عائلته لن تصدق ما شاهده.

وأضاف “لم أستطع تصديق ما رأيته في البداية”.

وكان السيد هورن يحاول إنقاذ مجموعة خراف يملكها أحد جيرانه من مياه الفيضانات يوم السبت الماضي في مزرعته ،بالجزيرة الجنوبية الواقعة بالقرب من مدينة دنيدن في نيوزيلندا، عندما رأى من مسافة بعيدة أشكالًا سوداء اللون، الأمر الذي جعله في حيرة لأنه يعرف أن جاره، الذي سافر إلى روسيا لحضور حفل زفاف ابن أخيه، لا يملك أية أغنام ذات وجه أسود.

وبعد أن اقترب من الحظيرة رأى الأرانب البرية وهي تتمركز فوق ظهور الأغنام.

وقال السيد هورن إن الأرانب كانت مبتلة بالماء ولكنها كانت تبدو مرتاحة إلى حد ما فوق ظهور الأغنام.

ويقوم المزارع عادة بقتل الأرانب، حيث تعتبر من الآفات في نيوزيلندا، وعقب هورن قائلًا “لكنهم أظهروا الكثير من روح المبادرة، واعتقدت أن تلك الأرانب تستحق أن تعيش “.

وقام السيد هورن بتوجيه الأغنام إلى رقعة جافة من الأرض في المزرعة على بعد حوالي 50 مترًا.

وأضاف “عندما كانت الأغنام تقفز عبر المياه ظلت الأرانب على ظهورها وهي تشعر بالبهجة”.

وأضاف أن الأرانب كانت تبدو وكأنها تتشبث بأقدامها في صوف الخراف.

وعاد السيد هورن في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم ليجد أن مياه الفيضانات قد تراجعت والأغنام كلها آمنة والأرانب اختفت من المكان.