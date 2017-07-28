كاتلين جينر تذكّر ترامب بوعوده للمتحولين جنسيًا خلال حملته الانتخابية

اعتبر بروس جينر نجم تلفزيون الواقع الذي تحول إلى امرأة العام 2015 وأصبح كاتلين جينر، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمنع المتحولين جنسياً من العمل بالجيش، بمثابة طعنة في الظهر، لذا بعثت له رسالة تذكّره من خلالها بوعوده لهذه الشريحة خلال حملته الانتخابية.

وغرد نجم تلفزيون الواقع على “تويتر”: “هناك 15 ألف مواطن أمريكي متحولين جنسياً في الجيش الأمريكي يقاتلون من أجلنا جميعاً، ماذا حدث لوعودك بالنضال لأجلهم؟”.

ويعد البطل الأولمبي السابق من أشد المتعصبين للحزب الجمهوري، وساند دونالد ترامب في سباقه نحو البيت الأبيض، وكان المرشح الجمهوري حينها قد وعد المتحولين جنسياً بالدفاع عن حقوقهم.

وقال ترامب في تغريدة له خلال شهر يوليو/تموز 2016: “شكرا لفئة المتحولين الجنسيين، سأقاتل من أجلكم، أما هيلاري فستجلب أشخاصاً يهددون حرياتكم وما تؤمنون به”.

ونشرت “كاتلين جينر” على موقعها الخاص رسالة تطلب خلالها من الرئيس الأمريكي العدول عن قراره، الذي نعتته بالفكرة الفاسدة وبالهجوم على المتحولين جنسياً.

ويثير القرار الذي أعلن عنه دونالد ترامب يوم الأربعاء، استياءً كبيراً بين صفوف المدافعين عن حقوق المثليين والمتحولين بالولايات المتحدة.