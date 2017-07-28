شاهد بالصور.. هذه السيارة لن يستقلها غير بابا الفاتيكان

كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية النقاب عن سيارة بابا الفاتيكان فرانسيس التي تم تصميمها خصيصًا له، وهي من طراز شيفروليه ترافيرس.

وقد تم حاليًا الانتهاء من نسبة 70 % من السيارة، والتي أضاف إليها صناع “جنرال موتورز” خاصية الارتفاع بالمقاعد، بحيث يستطيع البابا أن يحيي أنصاره ومحبيه خلال سيره بالسيارة.

وقد أتاحت شركة “جنرال موتورز” الفرصة للجمهور لمشاهدة التصميم الجديد الخاص بالسيارة، والتي صممت خصيصًا لزيارة البابا فرانسيس القادمة لكولومبيا.

وتتميز هذه السيارة التي ستصدر ثلاثًا من طرازها عن أسلافها بأن مقعد البابا فرانسيس سيكون أوتوماتيكيًا بالكامل، بحيث يمكنه الدوران 360 درجة.