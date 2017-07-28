عاصفة قوية تضرب اسطنبول وتتسبب في انفجار وفيضانات (فيديو)

المصدر: د ب ا

تسببت عاصفة قوية في حدوث انفجار وفيضانات وتساقط للبرد في مدينة اسطنبول التركية، مساء الخميس.

وعلى الجانب الآسيوي من المدينة في “هايدرباسا”، انهارت رافعة كبيرة في ميناء مما تسبب في انفجار وحريق تمت السيطرة عليه في النهاية، حسبما ذكرت صحيفة “صباح” التركية.

وفي “سيسلي”، على الجانب الأوروبي من اسطنبول، انهار جدار في مقبرة، مما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل.

وأغلق نفق السيارات تحت مضيق “البوسفور”، فضلًا عن العديد من محطات القطار، بينما ألغيت رحلات جوية أيضًا.

وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها عبر الإنترنت الشوارع وقد غمرتها الفيضانات، في حين أفاد شهود عيان بأن قطع البرد المتساقطة حطمت نوافذ منازل وسيارات.