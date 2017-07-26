شبيه “الدمية كين” ينفق 35 ألف جنيه إسترليني على عمليات تجميل جديدة (صور)

تمهيدًا للاحتفال بعيد ميلاده الرابع والثلاثين، قرر الشاب البرازيلي رودريجو ألفيس، والذي يطلق عليه لقب “دمية كين الآدمي”، إجراء عدة عمليات تجميلية في أنفه وذقنه وأسنانه.

وقرر ألفيس إجراء عملية زرع ذقن جديد مجهز، على شكل “مربع”، وتغيير أسنانه إلى البورسلين القشرة، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبالرغم من تحذير الأطباء بعدم إجراء أي عمليات تجميلية على أنفه، حيث يمكن أن تسبب في سقوطها، قرر ألفيس إجراء العملية في مستشفى في كيش، إيران، بتكلفة 22 ألف جنيه إسترليني بعد إقامة قصيرة في برج العرب الفخم في دبي.

وتصل التكلفة الإجمالية لهذه العمليات الثلاث إلى أكثر من 35 ألف جنيه إسترليني، وقال ألفيس، الذي أنفق حوالي 400 ألف جنيه إسترليني على عمليات التجميل، إن هذه الإجراءات هي الأحدث لتحضير نفسه لعيد ميلاده.

وأضاف أنه لم يكن ينوي إجراء عملية في أنفه مرة أخرى، ولكن ليس لديه أي خيار، حيث أنه الآن لا يستطيع التنفس على الإطلاق، بعد إجراء ثلاث عمليات في أنفه خلال 12 إلى 15 شهرًا.

وأوضح أنه أجرى العديد من البحوث في إيران لأن لديهم المزيد من الممارسة في تلك العمليات.