بالفيديو.. سما المصري تكشف حقيقة مشادتها مع وزير القوى العاملة الأسبق بضريح جمال عبد الناصر

نفت الفنانة الاستعراضية سما المصري ما تردد حول اشتباكها مع وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة خلال زيارتها لقبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر احتفالا بالعيد الـ65 لثورة الـ 23 من يوليو/تموز.

وقالت سما المصري – في مداخلة هاتفية ببرنامج “صح النوم” على قناة “LTC”– إنه (الوزير) “كان يتحدث بصوت عال وانفعال ولكنه لم يكن يوجه لها الحديث، ولا تعلم من الأساس إن كان يتحدث عنها أم عن آخرين“.

وأوضحت المصري أن أحد محبي الرئيس الراحل عبد الناصر هو من قام بالتشاجر معها بحجة وقوفها بالحذاء فوق الضريح، لافتًة إلى أنها قامت بخلعه فورًا فور علمها بأنه لا يجوز.

ولفتت سما المصري إلى أنها كانت تمر بالصدفة بجوار الضريح، وفوجئت بالتفاف عدد من المصريين الحاملين للأعلام حولها لذلك دخلت هي لتشاركهم فرحتهم، وقام الصحفيون بالالتفاف حولها وتصويرها؛ ما تسبب في أزمة بالضريح.

وكانت الفنانة الاستعراضية أثارت جدلاً كبيرًا بعد زيارتها لضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؛ ما أثار غضب محبيه، واتهموها بمحاولة الاستهزاء بالحدث القومي الذي تحتفل به مصر وهو ذكرى ثورة 1952.

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