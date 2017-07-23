بعد كشف رواتب الموظفين.. هذا ما حدث داخل الـ “BBC”

طالبت مقدمات برامج وصحفيات في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الأحد، باتخاذ إجراء عاجل لسدّ الفجوة بين رواتب الجنسين، والتي تم كشفها قبل أيام، عندما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية رواتب الشخصيات الأعلى أجرًا لديها.

وجاء في وثيقة بيان لمقدمات البرامج والصحفيات، وحملت تواقيع أكثر من 40 امرأة، أن “تفاصيل الرواتب قد أظهرت ما كان الكثير منا يشتبه فيه منذ عدة أعوام، حيث أن النساء في الـ”بي.بي.سي” يتقاضين رواتب أقل من الرجال الذين يقومون بالعمل نفسه”.

ومن بين الموقّعات على الخطاب المفتوح، الموجه إلى “طوني هال” المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، ألكسندرا جونز التي تشارك في تقديم برنامج “ون شو”، وفيونا بروس مذيعة الأخبار، وسو باركر مقدمة بطولة ويمبلدون.

وكان “هال” قد تعهد بمعالجة عدم المساواة في الرواتب بحلول عام 2020، لكن الموظفات قلن إن الـ”بي.بي.سي” معروفة بتفاوت الرواتب منذ أعوام”.

وفي الوثيقة التي نشرت نصها صحيفة “تليغراف” كاملاً، ناشدت الموظفات هال بـ”التصرف الآن”.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية الرواتب السنوية لكبار نجومها للمرة الأولى يوم الأربعاء الماضي، لكنها تعرضت لانتقادات لأن النساء يشكلن ثلث أصحاب الرواتب الأعلى فقط.

وتصدَّر قائمة نجوم الـ “بي.بي.سي” الأعلى رواتب مقدم البرامج الإذاعية والتلفزيونية “كريس إيفانز” براتب سنوي يبلغ 2ر2 مليون جنيه استرليني (9ر2 مليون دولار)، بينما كانت المرأة الأعلى راتبًا في الـ”بي.بي.سي”، كلوديا وينكلمان، التي تحصل على ما بين 450 ألف جنيه استرليني و500 ألف جنيه استرليني عن تقديم برنامج “ستريكتلي كوم دانسينج”.

وشكرت رايتشل بيردن، التي تقدم برنامجًا إذاعيًا عبر الـ”بي.بي.سي” في وقت الذروة جهود زميلاتها ووقَّعت على الوثيقة.

وقالت بيردن: “أرجوكم لاحظوا، أن المسألة لا تتعلق براتب أكبر، بل تتعلق براتب عادل للنساء في كل مكان”.

وأشارت “كلير بالدينج” مقدمة برنامج رياضي شهير، على الـ”بي.بي.سي”، التي وقّعت على الوثيقة في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى أن الموعد الذي حددته الـ”بي.بي.سي” لمعالجة القضية في عام 2020 يبعد بأشواط عمّا جاء في تشريعات بريطانية تضمن التعامل بمساواة مع الجنسين، لافتة إلى قانون الأجور المساوية الصادر العام 1970 وقانون المساواة للعام 2010.

وقالت بالدينج: “نحن نقف معًا لنقترح بأدب أن بإمكانهم أن يقدموا لنا ما هو أفضل من ذلك”.

وأعلن رئيس حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، أنه سيوقّع الوثيقة، ودعا الـ”بي.بي.سي” إلى “التفكير مليًا في قراراتها” في مقابلة متلفزة مع أندرو مار مذيع الـ”بي.بي.سي”.

وقالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي، نيقولا ستورجين، عبر تويتر: “ينبغي أن تكون الـ”بي.بي.سي” نموذجًا يحتذى به، لا أن تتخلّف عن الآخرين، وكامل دعمي للنساء الموقّعات على الوثيقة”.